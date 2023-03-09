В Свердловской области продают усадьбу с оленями за 240 миллионов рублей

При усадьбе есть пятнистые олени Фото: Андрей АБРАМОВ

Возле поселка Бисерть в Свердловской области продают усадьбу за 240 миллионов рублей. Общая площадь имения – 209 гектаров, а главная особенность – усадьба продается вместе с благородными оленями-маралами, а также пятнистыми оленями.

Как пишет продавец в объявлении, в собственности есть коттеджи на четыре и пять спален, 10 гостевых домиков, баня-бассейн, а также дома для проживания работников, гаражи и вся необходимая инфраструктура.

Помимо вольеров с оленями, на территории есть и вольер с горными баранами, конюшня с тренировочным кордом, и ферма с сеновалами, зерно- и овощехранилищами.

- Уникальное место расположения, вдали от трасс и населенных пунктов, тишина, лес, нетронутая природа, горный ландшафт. В окрестности обитает все разнообразие диких животных: медведь, лось, заяц, волк, рысь, лиса, глухарь, в речках - хариус. Для любителей - охота и рыбалка, - пишет собственник в объявлении на сервисе «Авито».

Владелец усадьбы за 240 миллионов уточняет, что возможен выкуп охотоугодий. В 25 километрах от имения находится природный парк «Оленьи ручьи».