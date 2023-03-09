Пластические хирурги раскрыли самые популярные операции у женщин в Екатеринбурге

Женщины хотят сохранить естественную красоту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный внештатный пластический хирург Свердловской области раскрыл, какие операции чаще всего предпочитают женщины в Екатеринбурге. По словам Алексея Ткаченко, тройка лидеров среди пластических операций держится уже давно.

В топ-3 популярных хирургических вмешательств у женщин попали блефаропластика – коррекция век, маммопластика – коррекция груди, а также ринопластика – коррекция формы носа.

- Мир эстетической хирургии подвержен влияниями моды. К счастью, это краткосрочные всплески. Но в целом в плане эмоционального здоровья ситуация улучшается. Все больше запросов на улучшения с сохранением естественности. Сейчас в большинстве случаев одно из первых пожеланий - сохранить естественность и органичность, - уточнил Алексей Ткаченко.

Специалист также утверждает, что к пластической хирургии прибегают и мужчины. Наиболее частый случай: устранение последствий гинекомастии, при которой мужская грудь приобретает очертания женской.