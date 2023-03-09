Крановщице из Нижнего Тагила вручили орден «За заслуги перед Отечеством»

Елену наградили в канун 8 Марта. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Красновщицу, работающую на Нижнетагильском металлургическом комбинате, наградили медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ накануне подписал президент России Владимир Путин, а вручил награду губернатор области Евгений Куйвашев.

Елена Грачева работает в конвертерном цеху ЕВРАЗ НТМК уже 20 лет. Сейчас она может управлять всеми видами кранов. Ее бригада за последние пять лет каждый месяц перевыполняет производственную программу по отгрузке металла до 110%.

- Крановщице из Нижнего Тагила в 2011 году присвоено звание «Лауреат премии имени первой в мире женщины горновой Фаины Шаруновой», - сообщают в пресс-службе ЕВРАЗа.

Кроме того, канун Международного женского дня на предприятиях ЕВРАЗа на Урале вручили награды лучшим работницам комбинатов. Все награжденные получили благодарственные письма, подарки и денежные премии. Награждения прошли во Дворцах культуры Качканара и Нижнего Тагила.