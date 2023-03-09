Дорога пройдет от Эльмаша до Верхней Пышмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге одобрили строительство дублера проспекта Космонавтов. В Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области после проведенной экспертизы пришли к выводу, что на отведенном участке нет объектов культурного наследия.

- Большая часть участка представляет собой заболоченные, заброшенные сельскохозяйственные угодья с редкими заселенными участками, - уточняется в официальной документации экспертизы.

Проектируемая дорога к Екатеринбургу начинается от южного поворота проходит через микрорайон Эльмаш, пересекая пойму реки Пышмы и соединяясь с улицей Фрезеровщиков, имеет ответвление в сторону улицы Люльева. Ориентировочная протяженность новой дороги от Фрезеровщиков до ЕКАД – 4,3 километра.