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НовостиОбщество9 марта 2023 2:44

В Екатеринбурге одобрили строительство дублера проспекта Космонавтов

На участке не нашли объектов культурного наследия
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Дорога пройдет от Эльмаша до Верхней Пышмы

Дорога пройдет от Эльмаша до Верхней Пышмы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге одобрили строительство дублера проспекта Космонавтов. В Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области после проведенной экспертизы пришли к выводу, что на отведенном участке нет объектов культурного наследия.

- Большая часть участка представляет собой заболоченные, заброшенные сельскохозяйственные угодья с редкими заселенными участками, - уточняется в официальной документации экспертизы.

Проектируемая дорога к Екатеринбургу начинается от южного поворота проходит через микрорайон Эльмаш, пересекая пойму реки Пышмы и соединяясь с улицей Фрезеровщиков, имеет ответвление в сторону улицы Люльева. Ориентировочная протяженность новой дороги от Фрезеровщиков до ЕКАД – 4,3 километра.