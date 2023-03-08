Мэр Березовского спустился в шахту, чтобы поздравить женщин с 8 Марта

Глава города вручил женщинам тюльпаны Фото: telegram-канал Евгения Писцова

Мэр Березовского Евгений Писцов спустился в Березовский рудник, чтобы поздравить женщин с 8 Марта.

- По традиции, которой уже много лет, едем к тем, кто проводит 8 марта на работе, заступая на дежурство в ночную смену, - написал мэр города в своем telegram-канале.

Евгений Писцов поздравил женщин, работающих на Березовском руднике Фото: telegram-канал Евгения Писцова

Также с поздравлением для милых дам выступил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

- Милые, дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с праздником любви весны и красоты. Все самое прекрасное, что есть у мужчины, это ваша заслуга. Сегодня мы наблюдаем, как современный динамично меняющийся мир ставит перед обществом, перед всеми нами новые задачи. В их решении женщины, безусловно, играют все более весомую роль. Любую работу вы выполняете с большой ответственностью, поэтому получаете признание и почет, - сказал Алексей Орлов.

В преддверии 8 Марта «Комсомолка» пообщалась со следователем СКР Еленой Антоновой. Девушка честно рассказала о своей работе.

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