Глава города выступил с обращением Фото: telegram-канал Алексея Орлова

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил женщин с 8 Марта. В своем обращении глава города отметил, что представительницы прекрасной половины человечества помогают обществу преодолевать новые вызовы.

- Милые, дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с праздником любви весны и красоты. Все самое прекрасное, что есть у мужчины, это ваша заслуга. Сегодня мы наблюдаем, как современный динамично меняющийся мир ставит перед обществом, перед всеми нами новые задачи. В их решении женщины, безусловно, играют все более весомую роль. Любую работу вы выполняете с большой ответственностью, поэтому получаете признание и почет, - сказал Алексей Орлов.

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