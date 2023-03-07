В Екатеринбурге автоинспекторы поздравили женщин с наступающим праздником

Автоинспекторы поздравили дам с наступающим 8 марта. Фото: ГИБДД Свердловской области

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД поздравили женщин с наступающим праздником. Автоинспекторы вручили дамам подарки. Об этом сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции по Екатеринбургу.

На улицы города поздравлять женщин с 8 марта вышли автоинспекторы вместе с волонтерами и активистами ЮИД и «УГМК - Телеком». Для свердловчанок они подготовили цветы.

- Сотрудники Госавтоинспекции подарили праздничное настроение как женщинам водителям, так и пешим представительницам прекрасного пола. Женщины получили приятные подарки, которые подготовили представители «УГМК - Телеком», яркие весенние цветы представительницы женского пола получили от волонтеров, - рассказали в городском ГИБДД.

Помимо этого, женщинам вручали яркие светоотражающие брелоки. Женщинам напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения и пожелали отличного настроения, тепла, счастья и семейного благополучия.

- Все участницы акции тепло отнеслись к общению с сотрудниками полиции, пообещав всегда быть примерными участниками дорожного движения, - добавили в Госавтоинспекции.

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