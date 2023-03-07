В уральском поселке осудят 53-летнего рецидивиста, который до смерти забил свою знакомую

Инцидент произошел еще в мае прошлого года. Именно тогда злоумышленник задумал напасть на 63-летнюю женщину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском поселке Гагарский осудят 53-летнего рецидивиста, который до смерти забил свою знакомую ради кражи в 30 тысяч рублей и трех телефонов. Примечательно, что жертва мужчины была инвалидом и не смогла оказать ему сопротивление.

Инцидент произошел еще в мае прошлого года. Именно тогда злоумышленник задумал напасть на 63-летнюю женщину.

- Обвиняемый вооружился колюще-режущим и тупым предметами, с помощью которых в ходе нападения стал причинять женщине телесные повреждения в жизненно важные органы. В результате множества ранений смерть женщины наступила на месте происшествия, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

Уголовное дело по статьям «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» и «Разбой, совершенный с применением насилия».