В Екатеринбурге на месте поликлиники появится общежитие для студентов музыкального училища

Губернатор области подписал распоряжение о реконструкции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на месте поликлиники центральной городской больницы №1 появится общежитие. Оно будет предназначено для студентов музыкального училища имени Чайковского. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Распоряжение о реконструкции дал губернатор области Евгений Куйвашев. Оно было подписано накануне. В планах оформление земельного участка под зданием поликлиники. Также пройдет экспертиза, которая определит объем работ. Общежитие должно вместить в себя сто студентов. На данный момент в колледже обучается 365 человек.

- Понятно, что дорога будет долгая и тернистая – превратить старую поликлинику в жилое общежитие, но мы готовы пройти этот путь. Ведь это даст возможность учиться у нас талантливым детям всего Большого Урала. Студента надо накормить, одеть, обуть, инструмент приобрести. Появление общежития станет глотком воздуха для родителей и наших будущих студентов, – отмечает директор Свердловского музыкального училища имени Чайковского Александр Важенин.

Напомним, что здание учреждения не используется уже с 2021 года. Вместо него открылась поликлиника на улице Декабристов, 15.

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