Крановщица ЕВРАЗ НТМК удостоена государственной награды

Машинист крана ЕВРАЗ НТМК Елена Грачева награждена государственной наградой в канун 8 Марта. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Указ о награждении был подписан президентом России Владимиром Путиным. Елене Виталиевне вручена медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Елена Грачева пришла в конвертерный цех ЕВРАЗ НТМК 20 лет назад. Сегодня она умеет управлять всеми видами кранов, хорошо знает особенности их конструкции и эксплуатации, может предвидеть и анализировать неполадки оборудования. Бригада Елены Виталиевны за последние пять лет ежемесячно перевыполняла производственную программу по отгрузке металла на 101-110%.

Елена принципиальный и отзывчивый человек, она принимает активное участие в общественной жизни цеха, ее уважают коллеги. Елене Грачевой в 2011 году присвоено звание «Лауреат премии имени первой в мире женщины горновой Фаины Шаруновой».

Также в канун 8 Марта на предприятиях ЕВРАЗа на Урале вручили награды лучшим работницам комбинатов

На ЕВРАЗ НТМК 10 лучших женщинам удостоены премии имени первой в мире женщины горновой Фаины Шаруновой. На ЕВРАЗ КГОКе восьми женщинам вручили премию имени машиниста локомотива Зои Власовой.

Все награжденные получили благодарственные письма, подарки и денежные премии. Награждения прошли во Дворцах культуры Качканара и Нижнего Тагила.