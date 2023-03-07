Жители Ханты-Мансийска принесли жертву Луне

Коренной народ Югры принес традиционную жертву Луне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» в Ханты-Мансийске принесли жертву Луне. В обряде под названием Тылащ Пори приняли участие коренные народы Югры, включая старейших. Об этом пишет портал ugra-news.ru.

Тылащ Пори переводится с хантыйского, как бескровная жертва месяцу. Это событие издавна считается семейным праздником. Участниками мероприятия являются все поколения коренных народов.

В качестве бескровной жертвы на праздники выступили испеченные или сделанные из хлеба фигурки животных. Для обряда пекли семь фигурок зверей, она называются нянь вой.

Восстановленный традиционный праздник в Югре теперь проводят ежегодно. Жители Ханты-Мансийска собираются посмотреть не только сам обряд, но и выступления творческих коллективов.