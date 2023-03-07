Полиция Нижнего Тагила ищет пострадавших от рук подростка-дебошира

Особые приметы подростка - высокий рост. Фото: пресс-служба МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле полиция ищет пострадавших от рук подростка, который регулярно промышлял кражами и воровством. Как сообщают в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», подросток 2009 года рождения совершил более двадцати правонарушений. Он проживает в Дзержинском районе и состоит на учете в ПДН.

- В конце декабря 2022 года в ночное время подросток сломал дверь в магазине, расположенном на проспекте Вагоностроителей, после чего проник в торговую точку и похитил товарно-материальные ценности на сумму свыше 20 тысяч рублей. Ранее, находясь в вечернее время у бара, расположенного по улице Юности, юноша открыто похитил сотовый телефон у неизвестного и убежал в неизвестном направлении, - уточняют в МУ МВД «Нижнетагильское».

Еще одно преступление подросток совершил в январе. Он избил незнакомого ему мужчину, а затем забрал сотовый телефон. Известно, что мать несовершеннолетнего уже несколько раз привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

- В полиции имеются основания полагать, что несовершеннолетний причастен к ряду других аналогичных преступлений, совершенных на территории района, - уточняют правоохранители.

В МУ МВД «Нижнетагильское» просят откликнуться граждан, которые могли пострадать от рук подростка. Из особых примет: ростом почти 190 сантиметров. Предполагаемым жертвам можно обратиться в дежурную часть отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435) 97-68-02 или обратиться в отдел полиции лично.