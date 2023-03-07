«Альфа-Банк» закрывает офис в здании приборостроительного завода в Екатеринбурге

Офис в здании завода закроется 11 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Офис «Альфа-Банка», который располагался в здании приборостроительного завода, закрывается. Информация б этом появилась на входной двери в офис, сообщает издание «ЕАН».

«Отделение по адресу Екатеринбург, улица Горького, 17 прекращает работать 11.03.2022», - указывается в объявлении.

Дополнительный офис «Альфа-Банка» переедет на другую локацию. С 16 марта он откроется по адресу Горького, 7А.

Известно, что площадка, на которой располагаются здания бывшего приборостроительного завода, на общественном голосовании выбрана в качестве площадки для строительства Храма святой Екатерины. Однако точные сроки начала работ неизвестны.

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