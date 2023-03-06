На помощь мужчине никто не пришел. Фото: telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле мужчина упал посреди улицы и умер. Ему стало плохо. Однако скорая помощь ехала слишком долго. Свердловчанин умер. Информация об этом появилась в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Инцидент произошел 6 марта в 14:50. Между домами 32 и 36 по улице Октябрьской революции мужчина упал на снег. Очевидцы тут же вызвали скорую помощь. Она ехала слишком долго.

Карета скорой помощи приехала только спустя 30 минут после вызова. Фото: telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

- За это время мимо тела мужчины успели проехать аж две машины. Водители оказались настолько черствыми и равнодушными, безучастными к чужой беде, что просто проехали мимо и даже не подумали остановиться и поинтересоваться что произошло, не требуется ли человеку помощь или просто вызвать скорую, - рассказала тагильчанка, ставшая свидетельницей инцидента.

Карета скорой помощи приехала только спустя 30 минут после вызова. Врачи лишь констатировали смерть мужчины и погрузили тело в автомобиль.

Тело мужчины увезли врачи. Фото: telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

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