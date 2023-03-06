Повар из Екатеринбурга поучаствовал в шоу «Молодые ножи»

Максим Волков семь лет в ресторанной индустрии. Фото: телеканал «Пятница»

Повар из Екатеринбурга поучаствовал в новом сезоне шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница». Молодой человек пришел показать свой талант Константину Ивлеву. Серия со свердловским профессионалом вышла в эфир 6 марта в 19:00. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

- «Молодые ножи» — это кулинарная миссия известного шефа: он ищет молодых и талантливых поваров России от 16 до 30 лет, чтобы сделать из них новых звезд «Мишлен», - сообщают организаторы кулинарного шоу.

В новом выпуске «Молодых ножей» принял участие 30-летний Максим Волков. Молодой человек уже семь лет работает в ресторанной индустрии. В Екатеринбурге он проводит кулинарные мастер-классы. Максим специализируется на европейской, азиатской, итальянской, грузинской и индийской кухнях.

За главный приз шоу, золотой нож, в этом выпуске поборются еще пять поваров из разных стран России. А приглашенным гостям в этот раз стал российский лыжник и олимпийский чемпион Александр Большунов. Он попробовал блюда участников.

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