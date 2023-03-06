В Екатеринбурге сотрудникам предприятия-банкрота выплатили зарплату после вмешательства прокуратуры

33 сотрудникам заплатили за два месяца работы Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Екатеринбурге сотрудникам предприятия-банкрота выплатили зарплату. Задолженность составляла больше 3,8 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В середине декабря 2021 года ООО «Релтранс» было признано несостоятельным. Тогда образовалась задолженность по зарплате перед 33 работниками. Им не выплачивали деньги два месяца.

- В целях восстановления нарушенных трудовых прав работников прокуратура приняла комплекс мер прокурорского реагирования, в том числе, в прокуратуре заслушаны арбитражные управляющие, истребованы графики погашения задолженности по оплате труда, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура внесла руководителю предприятия представления об устранении нарушении трудового законодательства. Также полностью погажена задолженность.

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