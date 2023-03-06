Житель поселка под Нижним Тагилом получил квартиру после вмешательства прокуратуры

Только после иска мужчина, который состоял на учете с 2016 года в качестве нуждающегося, смог улучшить свои жилищные условия Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель поселка под Нижним Тагилом добился получения собственной квартиры после вмешательства прокуратуры. Во время проверки ведомства выяснилось, что мужчина живет в аварийном доме, который не пригоден для комфортного проживания.

- С целью защиты жилищных прав граждан прокурор района направил исковое заявление в Ленинский районный суд о возложении на администрацию Горноуральского городского округа обязанности привести указанное жилое помещение в соответствие с требованиями, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Только после иска мужчина, который состоял на учете с 2016 года в качестве нуждающегося, смог улучшить свои жилищные условия.

К настоящему моменту дом уже находится в надлежащем состоянии: здесь поставили окна, провели отделочные и электромонтажные работы, а также сантехнику.