Полицейские задержали пермяка в Каменске-Уральском Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском задержали закладчика. Он оказался жителем Перми, который распространяет наркотики по Уралу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Накануне полицейские поймали молодого человека. 38-летний пермяк развозил наркотики по свердловскому городу. При нем нашли три свертка с веществами. Оказалось, что ранее мужчина уже был судим.

- В ходе личного досмотра у подозреваемого, было обнаружено и изъято три свертка с наркотическим средством. При осмотре сотового телефона обнаружены фотографии с указанием географических координат мест, предполагаемых тайников-закладок с наркотиками, предназначенных для дальнейшего сбыта, - рассказали в свердловской полиции.

Сотрудники выехали на точки. Там они уже нашли и изъяли 14 закладок с наркотиками. Исследование показало, что в свертках находился героин. На данный момент проводится процессуальная проверка.

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