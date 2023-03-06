Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Артемовском после капитального ремонта открылась местная поликлиника, которая будет принимать 19 тысяч пациентов. Известно, что на ремонт отделения в рамках проекта «Здравоохранение» было выделено порядка 37 миллионов рублей.

- Поликлиника №1 - это основное подразделение Артемовской центральной районной больницы, на базе которого организована первичная медико-санитарная помощь местному населению, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Примечательно, что в 2020 году медицинское учреждение посетил региональный министр здравоохранения Андрей Карлов и оценил профессионализм работающих сотрудников.

- Всегда считал и считаю, что главное – это люди, а не стены. Люди здесь работают хорошие, а условия работы можно и нужно улучшить. Мы будем этим заниматься, - сказал руководитель регионального Минздрава.