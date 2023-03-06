На заседании Союза предпринимателей представлен кейс по развитию кадрового потенциала

Фото: пресс-служба компании «Атомстройкомплекс»

Промышленники и предприниматели обсудили основные вызовы минувшего года и пути их решения. Ключевой проблемой, с которой столкнулось большинство предпринимателей, стал рост цен поставщиков. А на второе место по значимости уже не первый год выходит недостаток квалифицированных кадров. Причем, у проблемы два аспекта: во-первых, предприятиям приходится самостоятельно, в соответствии с реальными задачами, проводить профессиональную переподготовку выпускников учебных заведений непосредственно на производственных площадках. А во-вторых, в условиях высокой конкуренции за профессиональных сотрудников необходимы эффективные программы по их удержанию. Успешными кейсами по решению этих задач с членами СОСПП поделился строительный холдинг Свердловской области «Атомстройкомплекс».

– В прошлом году наша компания стала первым участником кластера подготовки кадров для строительной отрасли в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы «Развитие образования». Это логичное продолжение нашего давнего сотрудничества с профильными учебными заведениями, в рамках которого мы принимаем студентов на практику, организовываем экскурсии на строительные объекты, трудоустраиваем на свои предприятия талантливых выпускников, – рассказала Галина Хабарова, HR-директор компании «Атомстройкомплекс». – У нас выстроена эффективная корпоративная политика, в рамках которой сотрудники могут заручиться поддержкой компании практически во всех сферах жизни. Помимо предоставления возможностей для профессионального роста и обучения, «Атомстройкомплекс» помогает решать квартирный вопрос, предоставляя сотрудникам значительные скидки на жилье. На предприятии организованы возможности для сохранения здоровья и занятий спортом, предусмотрены творческие, образовательные проекты для детей сотрудников. В 2022 году развитие получил еще один блок HR-политики – организация досуга. Наши сотрудники вместе с семьями за счет компании посещают экскурсии по достопримечательностям родного края и не только расширяют свой кругозор, но и узнают о вкладе компании в сохранение историко-культурного наследия региона и развития экономики. Проект дает колоссальную отдачу и пользуется большим спросом.

Общая численность сотрудников «Атомстройкомплес» составляет порядка 5,5 тыс. человек.