Улицы Нижнего Тагила заносит снегом

На дорогах Нижнего Тагила сложная обстановка Фото: Лев ИСТОМИН

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила обратились к пешеходам и автолюбителям города с предупреждением из-за возможного осложнения дорожной обстановки во время снегопадов. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

В ГИБДД водителям транспортных средств советуют соблюдать скоростной режим, по возможности не покидать город и быть особенно внимательными около пешеходных переходов.

Пешеходам при пересечении проезжей части нужно заранее убедиться в отсутствии в непосредственной близости автомобилей. В темное время суток по проезжей части передвигаться нужно в одежде со светоотражающими элементами.