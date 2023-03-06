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НовостиОбщество6 марта 2023 10:09

Улицы Нижнего Тагила заносит снегом

ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам с предупреждением
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На дорогах Нижнего Тагила сложная обстановка

На дорогах Нижнего Тагила сложная обстановка

Фото: Лев ИСТОМИН

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила обратились к пешеходам и автолюбителям города с предупреждением из-за возможного осложнения дорожной обстановки во время снегопадов. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

В ГИБДД водителям транспортных средств советуют соблюдать скоростной режим, по возможности не покидать город и быть особенно внимательными около пешеходных переходов.

Пешеходам при пересечении проезжей части нужно заранее убедиться в отсутствии в непосредственной близости автомобилей. В темное время суток по проезжей части передвигаться нужно в одежде со светоотражающими элементами.