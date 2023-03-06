В Екатеринбурге закрылась старая пекарня на Московской улице

Пекарня "Лаваш" проработала больше 20-ти лет. Фото: "Яндекс.Карты"

В Екатеринбурге на улице Московская, 160 закрылась мини-пекарня «Лаваш». Для местных жителей за долгие годы она стала узнаваемым местом, ведь работало заведение еще с 90-х годов, в общей сумме «Лаваш» проработал 27 лет.

- Этот участок попал под снос. Город фактически заставил нас предоставить место под городские нужды, поэтому и закрылись, - рассказала «КП-Екатеринбург» директор пекарни Тамара Патараия.

Однако владельцы легендарного «Лаваша» планируют возобновить работу точки, но уже в другом месте. По словам Тамары, сейчас подходящих мест не найдено, поэтому активные поиски локации и работы по открытию пекарни начнут с осени этого года.

Сносить участок, на котором располагался «Лаваш», потребовалось для строительства новых жилых комплексов. Сейчас на этом месте сохранился частный сектор.

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