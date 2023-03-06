В Каменске-Уральском задержали гостей из Таджикистана с крупной партией наркотиков

В куртке у нелегальной гостьи из Таджикистана нашли крупную партию наркотиков. Фото: отдел МВД "Каменск-Уральский"

Сотрудники полиции Каменска-Уральского задержали гостей из Таджикистана с крупной партией наркотиков. Об этом пишет портал KU66.RU со ссылкой на городскую полицию.

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками, уголовного розыска вместе с нарядом ДПС остановили в Каменском районе иномарку «Кио Рио», за рулем которой был 23-летний гражданин Таджикистана.

В салоне автомобиля находились 27-летний мужчина и 42-летняя женщина из бывшей советской республики. Во время досмотра в женской куртке нашли 120 свертков с наркотиками общим весом 7,19 грамма.

Оказалось, что женщина, в куртке которой нашли наркотики, находится в России незаконно, ее привлекли за это по административной статье.

Также возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека и ее спутницы.