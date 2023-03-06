Самый доступный бензин оказался на Ямале

Больше всего бензина на зарплату можно купить на Ямале Фото: Олег УКЛАДОВ

По итогам январского мониторинга, самый доступный бензин марки АИ-92 оказался в Ямало-Ненецком автономном округе. Во-первых, это топливо в регионе оказалось дешевле, чем в других регионах, а, во-вторых, этого топлива можно купить больше всего на чистую среднемесячную зарплату. Об этом пишет издание «Ямал 1» со ссылкой на рейтинг РИА Новости.

По данным специалистов, средняя цена на бензин марки АИ-92 на Ямале в январе 2023 года составила 41,8 рубля. За год эта марка топлива подешевела на 14%. Всего на среднемесячную зарплату жители региона могли купить 2 685 литров бензина.

Меньше всего бензина этой марки на среднемесячную зарплату могут приобрести жители Ингушетии, Чечни и Кабардино-Балкарии.