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НовостиОбщество6 марта 2023 8:45

В Ельцин Центре откроется самый большой офис МФЦ

О датах открытия пока не говорят
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Офис МФЦ готовят к открытию в Ельцин Центре

Офис МФЦ готовят к открытию в Ельцин Центре

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге откроется самый большой офис Многофункционального центра Свердловской области. Разместить его решили в Ельцин Центре.

- На площадке Ельцин Центра действительно откроется флагманский офис МФЦ, он готовится к открытию, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Ельцин Центра.

Более подробную информацию в пресс-службе не раскрывают. О датах открытия также информации пока нет. Пресс-служба МФЦ на момент публикации на запрос редакции не ответили.

При этом открытие офиса МФЦ в Ельцин Центре планировалось еще с 2021 года, но сроки несколько раз сдвигались. Кроме того, с 2018 года здесь функционирует офис Фонда капитального ремонта Свердловской области.

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