На Урале единое пособие получает 85 тысяч детей

В качестве пособия уже выплачено 980 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с 1 января 2023 года действует новая мера социальной поддержки – единое социальное пособие, которое назначили на 85 тысяч детей. Об этом со ссылкой на управляющего свердловским отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ Елену Альшиц пишет ИА «Уральский меридиан».

Ежемесячное пособие для детей до 17 лет и беременным женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности, назначают с начала этого года. За два прошедших месяца в качестве «единого пособия» в Свердловской области выплатили 980 миллионов рублей.

Право на пособие имеют граждане РФ, постоянно проживающие на территории страны в случае, если среднедушевой доход в семье не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную по месту жительства.