В школе Екатеринбурга семикласснику сломали челюсть

В полиции проводят проверку

В одной из школ Екатеринбурга семикласснику сломали челюсть. Драка между ним и учеником восьмого класса произошла после уроков. Об этом рассказала мама пострадавшего мальчика. По ее словам, причиной конфликта стало то, что ее сын Костя начал увлекаться ЧВК «Редан», при этом ни в каком сообществе он не состоит. Она добавила, что восьмикласснику не понравилось, что у ее сына длинные волосы, и он начал драку.

- По словам сына, тот сказал: «Ты в «ЧВК Редан», теперь гони мне деньги!» Сын правда думает, что относится к ним, но он не состоит и никогда не состоял в этой «секте», - цитирует женщину Е1.

Мама мальчика отвезла его в больницу, где ему поставили диагноз – перелом ветви нижней челюсти слева. У ребенка были сильное головокружение и тошнота. В больнице он пробудет от семи до десяти дней.

В полиции «КП-Екатеринбург» сообщили, что по факту конфликта проводится проверка.

- Степень причиненного вреда здоровью будет установлена по результатам медицинской экспертизы. По итогам будет принято обоснованное решение. Полицией также установлено, что никакого отношения к так называемой «ЧВК Редан» оба подростка не имеют, - сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В последнее время драки среди детей и подростков происходят все чаще. Накануне мы рассказывали о жестоком избиении 13-летней воспитанницы реабилитационного центра в Североуральске. 17-летняя девушка налетела на нее с кулаками, чтобы самоутвердиться. Произошедшее попало на видео, после распространения которого в СК возбудили уголовное дело.

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