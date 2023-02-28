Безобидное аниме или опасное движение: кто такие ЧВК «Редан» и стоит ли их бояться на Урале

Отличительная особенность ЧВК «Редан» - паук с цифрой на одежде, как в аниме Hunter x Hunter Фото: социальные сети

Драки в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга вряд ли когда-то могли заинтересовать жителей Урала. Далеко, да и не про нас. Но на днях случился неожиданный сюжетный поворот – лютовать стали не бритоголовые хулиганы, а обычно тихие и спокойные анимэшники. Абсурд тут, как в старом анекдоте – напились зайцы и пошли волку морду бить.

Даже название у таких агрессивных анимешников появилось – в соцсетях они называют себя ЧВК «Редан». У них длинные черные волосы. Штаны в клеточку. И обязательно на одежде паук с цифрой на брюшке.

То ли это какая-то новая субкультура. То ли шутка, зашедшая слишком далеко. То ли, и правда, какое-то жестокое движение, зародившееся среди любителей аниме. Так или иначе о «Редане» заговорили даже на уровне Кремля.

- Важно пресекать противоправные действия. И, конечно, скорее это псевдосубкультура, которая идет со знаком минус и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи, – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так что же это такое, и стоит ли ждать появления «Редан» в Свердловской области?

В воскресенье, 26 февраля, в ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге после драки в отделение МВД доставили несколько десятков подростков Фото: предоставлено «КП»

ПРОИЗОШЛО НЕДОРАЗУМЕНИЕ?

Изначально «Редан» - это название группировки из аниме Hunter X Hunter. Впервые сериал был снят в 1999 году, однако, российские школьники фанатеют от ремейка 2013 года. Версий о том, почему «пауки» стали объединяться в банды и устраивать беспорядки в торговых центрах, сейчас огромное множество. В числе приоритетных – желание оскорблять всех подряд. Якобы изначальный замысел «Редан» был в том, чтобы числом задавить гопников, футбольных фанатов и гастарбайтеров. А потом те якобы объединили усилия и стали в ответ отлавливать анимешников.

В общем, новые группы, посвященные ЧВК «Редан» («ЧВК» стоит в названии, видимо, больше для привлечения внимания, - Прим. Ред.) стали появляться в социальных сетях, как грибы после дождя.

- Мы с друзьями осуждаем этих «пауков», - рассказала «КП-Екатеринбург» любительница аниме из Екатеринбурга, знакомая с ситуацией. – Они пытаются подхватить волну хайпа.

Интересную теорию высказала давняя фанатка аниме и манги Екатерина (имя изменено по просьбе собеседницы – Прим. Ред), окончившая УрФУ. По ее словам, все произошедшее за последнюю неделю, всего лишь недоразумение.

- В интернете стали продавать черные толстовки с вышивкой паука на спине. А в Hunter X Hunter у членов «Редана» такие татуировки. Начали скупать забавы ради. А гопники начали бить их без разбора. Кто-то вообще считает, что в Москве силовики спасали «Редан» от замеса, - говорит Екатерина.

Считается, что ЧВК «Редан» состоит из любителей японских мультиков. Поэтому и одеваются они соответствующе Фото: социальные сети

«АНИМЕШНИКИ – ЛЮДИ НЕ АГРЕССИВНЫЕ»

Любители аниме из Екатеринбурга задаются вопросом, а есть ли вообще действительно движение «Редан»? Магазинов, торгующих аниме-атрибутикой в городе не так много.

- Как говорите? «Редан»? Первый раз о таком слышу, - пожимает плечами Анастасия, продавщица из аниме-магазина на улице Вайнера. – К нам ребята в такой одежде с пауками даже не приходили. Может не дошло это еще до нас?

Но сообщества анимешников в Екатеринбурге уже сотрясает от беспокойства. Участники созваниваются с друзьями из Москвы и Санкт-Петербурга. Пытаются понять, что за «Редан» такой? На том конце провода лишь разводят руками: «Сами впервые слышим».

- Все сообщество сейчас трясет, - вздыхает организатор фестиваля косплея «АзияБриз» в Екатеринбурге Светлана Зимина. – В Екатеринбурге и Свердловской области 100% сейчас нет такого движения. Сами анимешники у нас узнали о «Редан» только из новостей. Иначе у нас бы это уже проявилось как-то. Мнение почти у всех одинаковое – такое ощущение, что ребята в рубашках с пауками оказались затянуты в драку. Помните, как в 90-е было, когда готы и гопники встречались друг у друга на пути.

После шумихи в новостях, группы, посвященные ЧВК «Редан», стали появляться в социальных сетях, как грибы после дождя Фото: социальные сети

ПОЛИЦИЯ ДЕРЖИТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ

Еще страннее по мнению Светланы Зиминой выглядит материал, на котором якобы основан «Редан». Аниме Hunter x Hunter старое. И особой популярностью у молодежи сейчас оно не пользуется.

- Сейчас молодежь увлекается больше аниме «Невероятные приключения ДжоДжо» или игрой Genshin Impact, - говорит Светлана. – В аниме-культуре среди косплееров (тех, кто одевается, как персонажи любимых мультфильмов) популярность у чего либо живет 2-3 года. Сейчас те, кто смотрят аниме это ребята, по большей части замкнутые. В драку лезть не любят. Они скорее забьются куда-то в уголок, чем будут вести себя агрессивно.

В полиции тем временем подтверждают – никакого «Редан» в Свердловской области нет. Но все-таки на всякий случай напоминают подросткам, что за любым преступлением следует уголовная ответственность.

- К счастью, сообщений из всех муниципалитетов области о представителях подрастающего поколения, которые бы подозревались или участвовали в криминальных эпизодах в специфической одежде с изображением «паука и цифр» в региональный главк МВД не поступало, - отметил в разговоре с «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых. – Но это не означает, что учебным заведениям и родителям можно продолжать расслабляться, не замечая вышеописанной проблемы. Такая зараза распространяется благодаря Интернету очень быстро. А все что необычно по своей манере подачи то, как известно, и притягивает молодежь. А это чрезвычайно опасно.

Среди самих любителей японской анимации Екатеринбурга про «Редан» до этих дней никто не слышал Фото: социальные сети

В областном полицейском главке отметили, что на всякий случай взрослым нужно провести профилактические беседы с подростками, объяснить опасность увлечений движениями, нарушающими закон.

- За участие в криминальных разборках с причинением вреда здоровью людям может грозить ответственность от банальной постановки на учет в ПДН до реального тюремного срока, - добавил Валерий Горелых. - А родителям нужно чаще интересоваться внутренним миром своих детей, в каких социальных группах они проводят по вечерам, что читают и с кем общаются. Пока еще не поздно.

Отдельно в полиции напомнили, что телеграм-каналы, которые рассказывают молодежи о незаконной деятельности мониторятся сотрудниками полиции, силовых структур и ФСБ.

- Предупреждаю, если в нашем регионе появится хоть один такой канал – кара силовиков последует незамедлительно, - сказал Валерий Горелых. - Если что, круглосуточный телефон доверия ГУ МВД работает – 8(343) 358 71-61.

СКАЗАНО

Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области.

- У нас в чате уполномоченных по правам детей идет обсуждение сложившейся ситуации. Конечно же, все озабочены этой темой. Считаю, что правильные меры предприняты со стороны государства. Ничего страшного пока еще не произошло. Насколько мне известно, в таких ярких проявлениях в Свердловской области этого нет. Детские и подростковые группировки всегда существовали. Главное – научиться правильно реагировать. И не допускать крайних вариантов, которые возникли в Москве и Санкт-Петербурге. У нас эту тему серьезно отслеживает главк МВД.

Федор Еремеев, директор издательства «Фабрика комиксов», публикующего мангу:

- Автор манги Hunter x Hunter Есихиро Тогаси именитый художник, работает с топовым японским издательством. В России его манга известна только в любительском переводе, публикаций не было. С аниме не знаком, но знаю, что популярно. История с ЧВК («Редан») мне представляется розыгрышем либо злонамеренной фальшивкой, каких немало в текущее неспокойное время. Косплей имеет свои особенность: на две трети это увлечение для творческих девушек, в приоритете - юмор, слегка гипертрофированная сексуальность, приемлемый нарциссизм. Насилию места не остается. В общем - это дело веселое, как всякий маскарад, карнавал и хоровод. Эстетически и психологически ЧВК в эту схему не укладывается.

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