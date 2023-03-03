Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость3 марта 2023 10:24

Свердловские чиновники отменили ночной тариф на свет без согласования с Москвой

К такому выводу пришли в Федеральной антимонопольной службе
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Тарифы на электричество существенно подросли

Тарифы на электричество существенно подросли

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские чиновники из Региональной энергетической комиссии самостоятельно отменили ночной тариф на электроэнергию с января 2023 года, не согласовывая это решение с Москвой. К такому мнению пришли в Федеральной антимонопольной службе после анализа ситуации по запросу свердловского отделения КПРФ.

- ФАС России выявила нарушения в действиях Свердловских чиновников по установке тарифов на электроэнергию. По сути ФАС говорит о том, что РЭК приняла решение об отмене применения ночного тарифа в выходные дни по собственной инициативе, - рассказывает председатель свердловского отделения партии Александр Ивачев.

Выдержка из ответа ФАС. Фото: скан документа

Выдержка из ответа ФАС. Фото: скан документа

Напомним, что в январе этого года всех потребителей Свердловской области перевели на одноставочный тариф по электроэнергии. Из-за этого жители частных домов с электрическим отоплением по итогам января получили квитанции с огромными суммами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Урале энергетики рассказали, как перепрограммировать счетчик. Для начала потребителю нужно проанализировать потребление электричества (подробнее)

Суммы в платежках за январь возмутили жителей Свердловской области. Уральцы получили квитанции после роста тарифов (подробнее)