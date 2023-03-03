Свердловские чиновники отменили ночной тариф на свет без согласования с Москвой

Тарифы на электричество существенно подросли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские чиновники из Региональной энергетической комиссии самостоятельно отменили ночной тариф на электроэнергию с января 2023 года, не согласовывая это решение с Москвой. К такому мнению пришли в Федеральной антимонопольной службе после анализа ситуации по запросу свердловского отделения КПРФ.

- ФАС России выявила нарушения в действиях Свердловских чиновников по установке тарифов на электроэнергию. По сути ФАС говорит о том, что РЭК приняла решение об отмене применения ночного тарифа в выходные дни по собственной инициативе, - рассказывает председатель свердловского отделения партии Александр Ивачев.

Выдержка из ответа ФАС. Фото: скан документа

Напомним, что в январе этого года всех потребителей Свердловской области перевели на одноставочный тариф по электроэнергии. Из-за этого жители частных домов с электрическим отоплением по итогам января получили квитанции с огромными суммами.

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