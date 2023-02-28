Экс-замминистра спорта Александр Маслов стал мэром Верхней Салды

Фото: министерство физической культуры и спорта Свердловской области

Бывший заместитель министра спорта Свердловской области Александр Маслов возглавит Верхнюю Салду. Известно, что он приступит к исполнению своих обязанностей с 1 марта.

По данным «Коммерсантъ-Урал», заявление об отставке экс-мэра Игоря Сальникова городская дума рассмотрела 28 февраля. Он покинул свой пост по собственному желанию.

- Команда администрации смогла решить ряд проблем, запланировать несколько крупных проектов, а я лично - познакомиться с неравнодушными к своему родному дому людьми. Спасибо всем за совместную работу, - написал Игорь Сальников на своей странице во «ВКонтакте».

Напомним, что Александр Маслов покинул должность регионального замминистра спорта 20 февраля, на которую был назначен еще в феврале 2018 года.

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