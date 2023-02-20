Александр Маслов работает в министерстве последний день Фото: Алексей БУЛАТОВ

Александр Маслов покидает должность замминистра физкультуры и спорта Свердловской области. Как сообщает АН «Между строк», он написал заявление по собственному желанию. По данным издания, сегодня Александр Маслов работает в министерстве последний день.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в департаменте информполитики Свердловской области.

Напомним, бывший председатель гордумы Нижнего Тагила Александр Маслов назначен новым заместителем министра спорта Свердловской области 12 февраля 2018 года. В основные его задачи входили: контроль за выполнением госпрограмм, деятельность автономных учреждений и исполнительская дисциплина.

Отметим, в прошлом Александр Маслов возглавлял горнолыжный комплекс «Гора Белая». Также чиновник имеет звание заслуженного мастера спорта по тхэквондо.

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