Бывший замминистра спорта Александр Маслов может возглавить Верхнюю Салду

Фото: министерство физической культуры и спорта Свердловской области

Бывший заместитель министра спорта по Свердловской области Александр Маслов, который накануне покинул свой пост, может возглавить Верхнюю Салду. Известно, что чиновник написал заявление по собственному желанию.

По данным источника TagilCity.ru, такие перемены могут быть связаны со строительством кремниевого завода в ОЭЗ «Титановая долина». Возведение предприятия должно было начаться в 2022 году, но при нынешнем главе Игоре Сальникове это не произошло.

Напомним, что бывший председатель гордумы Нижнего Тагила Александр Маслов был назначен новым заместителем министра спорта Свердловской области 12 февраля 2018 года. В основные его задачи входили: контроль за выполнением госпрограмм, деятельность автономных учреждений и исполнительская дисциплина.