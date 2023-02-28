Мэр Верхней Салды ушел в отставку

Фото: личная страница Игоря Сальникова во «ВКонтакте»

Мэр Верхней Салды Игорь Сальников 28 февраля ушел в отставку. Он проработал главой города год.

- Команда администрации смогла решить ряд проблем, запланировать несколько крупных проектов, а я лично - познакомиться с неравнодушными к своему родному дому людьми. Спасибо всем за совместную работу, - написал Игорь Сальников на своей странице во «ВКонтакте».

Он также объяснил, что уходит с должности, так как по семейным обстоятельствам вынужден сменить место жительства.

Напомним, ранее мы писали, что бывший заместитель министра спорта по Свердловской области Александр Маслов может возглавить Верхнюю Салду.

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