Сотрудники строительной компании организовали день донора

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

8 февраля провели очередной день донора. Для сотрудников крупнейшего строительного холдинга была организована доставка на станцию, предоставлено питание до сдачи и после. Одновременно на станцию переливания крови приехали почти 30 сотрудников компании «Атомстройкомплекс»!

Сегодня в базе Свердловской области есть недостаток сразу трёх компонентов крови. Кроме того, в России активно формируется собственный банк доноров, чью кровь используют для пересадки костного мозга. В реестр вносят граждан не старше 45 лет.

Акцию «День донора» в компании «Атомстройкомплекс» проводят уже пятый год – она стала доброй традицией и неотъемлимой частью корпоративной культуры предприятия наравне с оздоровительными, спортивными мероприятиями, а также акциями, направленными на сохранение окружающей среды и помощь нуждающимся. Для удобства сотрудников организуются выездные донорские дни, когда медики станции переливания крови приезжают в офисы компании. Тогда сдать кровь сотрудники могут прямо на рабочем месте.

– В этом году у нас предусмотрено сразу 4 дня донора – можно выбрать удобную дату и внести свой вклад в общую работу, направленную на сохранение жизней и здоровья свердловчан. Ежегодно количество желающих увеличивается. У нас есть сотрудники, кто является постоянными участниками акции и сдают донорскую кровь из года в год; также к акции ежегодно присоединяются новые сотрудники, – комментирует директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.