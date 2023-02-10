В Екатеринбурге ФСБ ликвидировали подпольную лабораторию, спрятанную на складе

Владельцу лаборатории грозит пожизненное лишение свободы Фото: предоставлено «КП»

В Екатеринбурге 42-летний местный житель завел наркотическую лабораторию. Для своих грязных делишек мужчина арендовал целый склад. Сам производил, сам продавал. Выходы на покупателей искал в «Даркнете». Промышлял он так, пока к нему не нагрянули сотрудники ФСБ.

В лаборатории также почему-то находилась боксерская груша Фото: предоставлено «КП»

- У него по итогу на складе этом и все оборудование обнаружили и наркотики, а также то, из чего их делают, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник.

Силовики изъяли у него более 600 граммов запрещенных веществ. Теперь хозяину такой подпольной лаборатории грозит уголовное наказание сразу и за незаконное приобретение, и за незаконное хранение, и за незаконное изготовление наркотиков (ч.5, 228,1 УК РФ). В общей сложности это до 20 лет лишения свободы. Но статья предусматривает также штраф до миллиона рублей и пожизненное лишение свободы.

Лаборатория была оборудована на арендуемом складе Фото: предоставлено «КП»

Вычислили подпольную нарколабораторию сотрудники ФСБ Фото: предоставлено «КП»

В подпольной лаборатории сотрудники ФСБ нашли множество химических веществ, из которых злоумышленник делал наркотики Фото: предоставлено «КП»