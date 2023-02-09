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НовостиОбщество9 февраля 2023 8:51

В Свердловской области продают зараженные апельсины

На продукции нашли карантинного вредителя
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Зараженные плоды не представляют серьезной опасности

Зараженные плоды не представляют серьезной опасности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудниками отдела карантинного фитосанитарного надзора совместно со специалистами лаборатории референтного центра Россельхознадзора при досмотре одной из баз Екатеринбурга 7 февраля были обнаружены зараженные апельсины.

- В партии апельсинов в количестве 4,0 т происхождением Египет обнаружен карантинный вредитель - красная померанцевая щитовка (Aonidiella aurantii), - сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

В связи с тем, что основной путь распространения щитовки - посадочный материал, а зараженные плоды не представляют серьезной опасности, сотрудники ведомств разрешили выставить апельсины на продажу в магазинах Свердловской области.

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