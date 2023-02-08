В Нижнем Тагиле наказали виновных в драке школьниц

Драка девочек попала на видео Фото: скриншот с видео

Замглавы администрации по соцполитике Валерий Суров сообщил, кого наказали за драку девочек в туалете школы №33 Нижнего Тагила. Он считает, что все произошло из-за неисполнения педагогами учебного учреждения своих прямых обязанностей.

- Дежурный учитель на этаже обязан следить за ситуацией. Если где-то находится группа детей, педагог должен подходить и выяснять причину скопления. Это его обязанность. После звонка все дети должны находиться в классе, - сказал чиновник в эфире «Тагил-ТВ». - Инцидент не должен оставаться безнаказанным. В ситуации виноваты и старшие, каждый из которых по степени своей ответственности понес наказание.

Напомним, ученица седьмого класса пнула восьмиклассницу в лицо 16 января после переписки. Видео разборок попало в социальные сети. После этого Катю (имя изменено. – Прим. ред.), набросившуюся на девочку, отправили на два дня в Центр временного содержания. Позже она записала видео с извинениями перед пострадавшей школьницей и ее родителями.

Известно, что школьница воспитывается в неполной семье мамой. Ранее девочка уже состояла на учете в ПДН. Сейчас она снова поставлена на профилактический учет в полиции.

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