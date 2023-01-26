Драка произошла в женском туалете 16 января. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил»

В школу № 33 Нижнего Тагила нагрянула полиция и Следственный комитет. Как стало известно «КП-Екатеринбург», ученицу восьмого класса, избившую семиклассницу, отправили на два дня в центр временного содержания.

- По инициативе сотрудников полиции из подразделения по делам несовершеннолетних ОВД Нижнего Тагила школьницу, подозреваемую в причинении жестоких побоев другой девочке, сроком на двое суток поместили в местный центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, - пояснил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад об инциденте в школе.

- В рамках проверочных мероприятий следователями устанавливаются обстоятельства инцидента, в том числе выясняется, все ли необходимые меры приняла администрация образовательного учреждения для обеспечения безопасности учащихся во время нахождения в школе, - сообщили в Следственном комитете России.

На момент публикации связаться с матерью малолетней драчуньи не удалось.