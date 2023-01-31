«Не буду вестись на провокации»: школьница из Нижнего Тагила извинилась перед девочкой, которую пнула по лицу

Школьница заявила, что сожалеет о случившемся Фото: скриншот с видео

Ученица седьмого класса школы № 33 Нижнего Тагила записала видео с извинениями перед девочкой, которую пнула по лицу, и ее родителями. Видеозапись опубликовали в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

- Приношу свои искренние извинения. Я очень сожалею о сделанном и клянусь, что больше никогда не буду вестись на провокации и не буду совершать таких поступков, - говорит школьница на видео.

Напомним, драка между девочками произошла в школьном туалете 16 января. Позже видео попало в соцсети. На кадрах семиклассница заставляла девочку целовать обувь, а затем пнула по лицу. В туалете при этом было еще несколько школьниц, но никто не попытался прекратить конфликт.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по одной из отрабатываемых полицией версий конфликт произошел после переписки в соцсетях, где одна из девочек имела неосторожность неудачно выразиться.

Известно, что школьница воспитывается в неполной семье мамой. Ранее девочка уже состояла на учете в ПДН. Сейчас она снова поставлена на профилактический учет в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В школу Нижнего Тагила, где подростки избили сверстницу, вновь пришли сотрудники ПДН. Начальник подразделения Татьяна Пинаева провела лекцию для учеников 7-9-х классов (подробнее)