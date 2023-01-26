На Урале продлили предупреждение о сильном ветре

В непогоду лучше оставаться дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики продлили предупреждение о сильном ветре с порывами до 22 метров в секунду в Свердловской области на 27 января. Из-за этого спасатели МЧС выступили с экстренным предупреждением.

По информации специалистов, при сильном ветре нужно закрыть в помещении двери и окна, не использовать открытый огонь, по возможности выключить электроприборы.

Находясь на улице, гражданам нужно не подходить близко к легким постройкам, линиям электропередачи, промышленным объектам и деревьям.

Автомобилистам нужно быть максимально бдительными на дорогах. Важно соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от резких маневров. Не нужно парковать машины у рекламных щитов и деревьев.

В случае ЧП нужно звонить по телефонам 101 и 112, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.