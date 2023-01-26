В Екатеринбурге задержали главу армянской общины

Главу армянской общины обвиняют по ст.20.2 ч.2 КоАП РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на пять суток задержали главу армянской общины Масиса Назаряна. Об этом сообщил в своем telegram-канале бывший депутат парламента Армении Арман Абовян.

- На пять суток задержан глава армянской общины города за то, что армяне в дворе армянской Церкви Екатеринбурга обратились к мировому сообществу с призывом спасти Арцах [прим.ред: армянское название Нагорного Карабаха], - написал он.

Дело об административном нарушении на Масиса Назаряна поступило в Ленинский суд Екатеринбурга 25 января. Информация об этом содержится в картотеке. Согласно опубликованной информации, главу армянской общины обвиняют по ст.20.2 ч.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).

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