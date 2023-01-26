Тагильчане выбирают территории для благоустройства в 2024 году

Часть проспекта Строителей могут благоустроить Фото: Лев ИСТОМИН

Меньше недели осталось до окончания голосования за объекты благоустройства в Нижнем Тагиле, которые благоустроят в 2024 году. Сейчас в лидерах находятся шесть объектов. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

1. Парк имени Горького

2. Территория в границах домов №5, 7 и 11 по проспекту Строителей

3. Парк имени III Интернационала на Руднике

4. Берег реки Ежовка рядом с прудов по улице Киевской

5. Нечетная сторона Ленинградского проспекта на участке от проспекта Дзержинского до улицы Чайковского

6. Площадка у машиностроительного СУЗа на проспекте Вагоностроителей, 14а.

Итоги голосования подведут на сайте администрации Нижнего Тагила 31 января 2023 года.