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НовостиОбщество26 января 2023 7:17

В Нижнем Тагиле выбрали территории для благоустройства в 2024 году

В число лидеров вырвались шесть общественных пространств
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Окончательный итог голосования станет известен 31 января

Окончательный итог голосования станет известен 31 января

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле выбрали территории для благоустройства в 2024 году. В число лидеров вырвались шесть общественных пространств - это парк в микрорайоне Рудник имени III Интернационала, Ленинградский проспект, площадь перед зданием Машиностроительного техникума, территория на проспекте Строителей, парк имени Горького и территория, прилегающая к руслу реки Ежовка.

- Выбор объектов для благоустройства основывается, прежде всего, на мнении жителей, - рассказал заместитель глава администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Окончательный итог голосования станет известен 31 января. После этого не менее двух территорий набравших наибольшее количество голосов, будут представлены на рейтинговое голосование. Оно пройдет с 15 апреля до 30 мая.

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