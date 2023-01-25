В Екатеринбурге загорелся магазин стройматериалов

Пожарным удалось справиться с огнем за 23 минуты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге произошел пожар в магазине строительных материалов. На улице Билимбаевская загорелась продукция. Сообщение и возгорании поступило сотрудникам МЧС в 15:56.

- В тушении пожара были задействованы девять единиц техники и 37 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Всего огнем были охвачены 30 квадратных метров. Спасатели прибыли на место и локализовали огонь в 16:33. Спустя 23 минуты пожар удалось потушить. Завершить все работу удалось только к 18:29 после проливки и разбора сгоревших конструкций.

Сотрудники МЧС посоветовали владельцам магазинов проверять электропроводку и не оставлять ее без присмотра. А также напомнили о необходимости использовать предохранители в электросчетчике.

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