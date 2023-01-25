В зоопарке Екатеринбурга отпраздновали день белого медведя

В этот день посетителям рассказали личные истории белых медведей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В зоопарке Екатеринбурга 25 января отпраздновали день белого медведя. В уральской столице живут два таких питомца: Айна и Хатанга. Сотрудники приготовили для них специальные подарки: полезные тортики из овощей и рыбы.

- Так как точно их дни рождения неизвестны, но, как правило, белые медведи приносят потомство в конце января-феврале, мы решили выбрать дату 25 января и организовать праздник для наших пушистых дам, - рассказала директор учреждения Светлана Прилепина.

В этот день посетителям рассказали личные истории белых медведей, а также о том, как эти звери живут в дикой природе

Медведица Айна приехала в уральскую столицу из Пермского зоопарка, где родилась у весьма пожилой белой медведицы. А вот Хатанга сначала попала в московский зоопарк с архипелага Северная Земля, - уточнили в зоопарке.

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