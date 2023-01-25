Преподаватели свердловских вузов получили премии от губернатора

Губернатор награди 12 преподавателей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Преподавателям из свердловских вузов вручили премии от губернатора области Евгения Куйвашего. Глава передал дипломы и денежные вознаграждения 12 человек из сферы.

Победителей премии выбрало жюри из числа профессионального сообщества. Всего было подано 69 заявок от 17 вузов.

- Вузы Свердловской области успешно выполняют поставленную Президентом России Владимиром Путиным задачу по подготовке квалифицированных кадров, нацеленных на развитие регионов и всей страны. Они являют собой не только образовательные, но и научно-исследовательские центры, точки инновационного роста, - рассказал Евгений Куйвашев.

Помимо дипломов, профессоры и доценты получили денежное вознаграждение. В зависимости от номинации, они получили от 80 до 300 тысяч рублей. Например, «Доцент года» и «Преподаватель года» вознаграждены 160 и 80 тысячами, а премия «За особые заслуги в развитии высшего образования в Свердловской области» составляет 300 тысяч рублей.

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