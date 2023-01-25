Хоккейный клуб «Автомобилист» дома уверенно переиграл московское «Динамо»

Сейчас в активе «Автомобилиста» 70 очков в 54 проведенных матчах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене уверенно переиграл московское «Динамо». Встреча, проходившая в КРК «Уралец», завершилась со счетом 3:1.

Хозяева площадки первыми открыли счет, на 15 минуте первого периода Патрис Кормье переиграл голкипера столичной команды. Гости же на это ответили точным броском Ивана Игумнова в начале второго игрового отрезка: на 22 минуте нападающий реализовал численное большинство.

Через 23 секунды после этого Брукс Мэйсек снова вывел «шоферов» вперед, имел шансы записать гол на свой счет и Сергей Широков, однако на 33 минуте встречи судья отменил взятие ворот.

Окончательный счет в матче на 35 минуте остановил Олег Ли. Сейчас в активе «Автомобилиста» 70 очков в 54 проведенных матчах, столько же и у «Сибири», но у уральцев есть игра в запасе.