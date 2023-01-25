Автоинспекторы предупредили екатеринбургских водителей о гололеде

И пешеходы, и водители должны быть аккуратнее во время появления гололеда Фото: Михаил ФРОЛОВ

Свердловские инспекторы ГИБДД предупредили уральских автолюбителей о гололеде. Он появляется из-за выпавшего снега.

Автоинспекторы напомнили о соблюдении дистанции и бокового интервала между машинами. Они попросили водителей быть аккуратнее при совершении маневров.

- В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие, - отметили в ГИБДД.

Также инспекторы попросили быть внимательнее и пешеходов. Им автоинспекторы посоветовали снимать капюшоны с головы и не ограничивать свой зрительный обзор другими предметами. Участники движения должны проверять безопасность маршрута, поскольку во время гололеда тормозной путь автомобиля увеличивается в разы. На одежде пешеходов обязательно должны быть световозвращающие элементы.

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