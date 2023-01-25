Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге открылись первые два общежития будущего кампуса УрФУ, которые возведены в микрорайоне Новокольцовский, их введение в эксплуатацию приурочили ко дню студента 25 января.

- В августе этого года они станут важной частью Деревни международного фестиваля университетского спорта – здесь разместятся участники игр. А затем сюда заселятся студенты, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Планируется, что к лету будут сданы пять корпусов, в которых разместят 8,5 тысяч студентов.

- Конечно, это серьезное подспорье для вуза, для повышения его конкурентоспособности. Здесь будет комфортно жить. Буквально вчера мы на федеральном уровне обсуждали следующий этап строительства кампуса, - заявил губернатор Свердловской области.

Кроме того, после окончания игр на прилегающей к Деревне территории начнется реализация проекта по созданию инфраструктуры для 7,7 тысяч студентов IT-направлений.