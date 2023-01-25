Уральские врачи спасли жизнь женщины, получившей тяжелейшие травмы в ДТП

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Врачи из Екатеринбурга спасли жизнь 35-летней женщине из Каменска-Уральского, которая попала в серьезную аварию и получила тяжелейшие травмы.

Пострадавшую привезли в уральскую столицу в состоянии травматического шока: врачи диагностировали множество переломов в сочетании с разрывом внутренних органов.

- Счет шел на минуты. Чтобы стабилизировать состояние пациентки, хирурги выполнили операцию на органах брюшной полости и остановили кровотечение. Травматологи-ортопеды сложили и зафиксировали отломки костей, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Через 11 дней специалисты смогли провести пациентке остеосинтез: малоинвазивным доступом были прооперированы бедра, плечо, ключица и голени. Завершила череду вмешательств операция кисти.

- После месяца пребывания в больнице женщина вернулась домой, к привычной жизни. Поле завершения амбулаторного этапа лечения она сможет самостоятельно ходить, - добавили в департаменте.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».